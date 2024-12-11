Приставы обязали демонтировать ванну в доходном доме у Финляндского вокзала

Экспертиза, назначенная судом, подтвердила, что ванна не отвечает установленным нормам и нарушает права соседей.

Судебный спор между жильцами бывшего доходного дома конца XIX века завершился вмешательством судебных приставов. Ванна, ставшая источником постоянных протечек, была демонтирована согласно судебному решению, сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Петербургу.

Инициатором судебного разбирательства выступил житель Калининского района, чьи квартира регулярно подвергалась затоплениям из-за протекающей кухонной трубы. Причиной проблем оказался засор внутренней канализации, вызванный несанкционированной установкой ванны на кухне соседями, что приводило к чрезмерному сбросу воды.

В старых зданиях, особенно тех, что расположены рядом с вокзалами, изначально не предусматривается наличие ванн, поэтому внутридомовая канализация не способна справляться с большими объемами воды. Экспертиза, назначенная судом, подтвердила, что ванна не отвечает установленным нормам и нарушает права соседей.

Суд принял решение о демонтаже ванны. Исполнение решения потребовало применения принудительных мер: каждому из четырех жильцов был назначен исполнительный сбор в размере пяти тысяч рублей, а также дважды применялись меры административной ответственности. Спустя какое-то время должники явились на прием к приставу и представили доказательства исполнения судебного постановления.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году в суды Петербурга попытались пронести свыше 21 тыс. запрещенных предметов.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу