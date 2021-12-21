В Петербурге водителя арестовали на 10 суток после езды задним ходом

В марте этого года мужчина был лишен водительского удостоверения на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде.

Уроженца Северного Кавказа после езды задом по Петербургу арестовали на 10 суток. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Госавтоинспекции 3 августа в ходе мониторинга городской системы видеонаблюдения выявили факт нарушения ПДД, причем совершенного намеренно. МВД по Петербургу и Ленобласти

Около пяти часов вечера в Приморском районе на перекрестке Богатырского проспекта и улицы Полевая Сабировская на загоревшийся зеленый сигнал Audi А8 поехала задним ходом.

Сотрудники дорожной полиции быстро установили личность нарушителя. Им оказался 33-летний уроженец Северного Кавказа, работающий в автосервисе. В марте этого года мужчина был лишен водительского удостоверения на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде.

На мужчину составили административный протокол за нарушение правил маневрирования, хотя сам водитель заявил, что у него произошли проблемы с автоматической коробкой передач. Изучение документов и осмотр автомобиля добавили протоколы за излишнюю "тонировку" и отсутствие страховки. Также на автомобилиста составили протокол по статье 12.7 КоАП РФ за нарушение судебного запрета на управление автомобилем. Именно за это правонарушение суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Иномарка помещена на спецстоянку для проверки наличия признаков подделки номерных агрегатов.

Накануне в Отрадном из-за падения бетонных блоков с большегруза пострадали водитель и пассажирка Toyota.

Видео: МВД