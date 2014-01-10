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В Отрадном из-за падения бетонных блоков с большегруза пострадали водитель и пассажирка Toyota
Сегодня, 16:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Отрадном из-за падения бетонных блоков с большегруза пострадали водитель и пассажирка Toyota

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Блоки упали на встречную полосу.

Полицией проводится проверка по факту ДТП в городе Отрадное Кировского района Ленобласти. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

На 40-м км километре  автодороги "Санкт-Петербург – Кировск" 5 августа в 12:20 сорокалетний водитель за рулём SHACMAN, двигаясь со стороны города Отрадное в сторону поселка Павлово, не справился с управлением в связи со смещением бетонных блоков на прицепе. Блоки упали на встречную полосу.

В результате грузовой автомобиль столкнулся с автомобилем Toyota RAV4 под управлением 70-летнего водителя, который перевернулся.

По предварительной информации, в результате ДТП водитель кроссовера, а также его пассажирка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Фото: МВД

Теги: отрадное
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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