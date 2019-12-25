Специалисты наблюдали за передвижениями лося с апреля благодаря GPS-датчику

Позже количество животных, которые участвуют в программе, собираются увеличить.

Специалисты наблюдали за перемещениями лося Виктора на протяжении 9 месяцев. Его снабдили GPS-датчиком. Данные назвали уникальными. Об эксперименте рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию.

Наблюдения за перемещениями дикого животного в естественной среде обитания начались весной 2021 года. Весной лося заметили на территории автозавода в Выборгском районе. Животное нужно было скорее вернуть в естественную среду, иначе это представляло угрозу и для его жизни, и жизни людей. Инспекторы в области охраны окружающей среди обездвижили лося и перевезли в природный заказник "Гладышевский".

Лося назвали Виктором и снабдили специальным ошейником с GPS-датчиком. Данные поступают несколько раз в день. Наиболее активно животное двигалось в июне. В среднем за сутки Виктор проходил 3 км, но мог и 11 км. Так как аккумулятора хватает на 1,5 года, наблюдения будут продолжены.

В будущем программу исследования по мониторингу миграции диких лосей расширят.

Информация о перемещениях таких крупных животных дает представление о закономерностях их распределения в пространстве. Это позволяет своевременно принимать меры по сохранению жизни обитателей леса и обеспечению безопасности граждан на автомобильных дорогах, в том числе путем создания экодуков. Иван Серебрицкий, заместитель председателя комитета.

Ранее Piter.TV показал встречу водителя с лосем в Приозерском районе.

Фото: комитет по природопользованию Петербурга