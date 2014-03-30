Утро автомобилистов началось со встречи с лосем в Приозерском районе

Встреча обошлась без ДТП.

В Ленобласти вновь замечен лось. На этот раз животное автомобилисты увидели утром по дороге в поселок Ромашки в Приозерском районе. Об этом 6 декабря очевидцы рассказали в социальных сетях.

ДТП не случилось. автор поста

Петеребуржцы все чаще стали замечать лосей на дорогах. Вот и на прошлой неделе лоси были замечены около поселка Янино во Всеволожском районе. Напомним, в соответствии с законом "О животном мире" животные в пределах территории РФ являются собственностью государства. Водители должны будут возместить ущерб в случае причинения вреда животному.

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