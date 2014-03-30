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Утро автомобилистов началось со встречи с лосем в Приозерском районе

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Встреча обошлась без ДТП.

В Ленобласти вновь замечен лось. На этот раз животное автомобилисты увидели утром по дороге в поселок Ромашки в Приозерском районе. Об этом 6 декабря очевидцы рассказали в социальных сетях. 

ДТП не случилось.

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Петеребуржцы все чаще стали замечать лосей на дорогах. Вот и на прошлой неделе лоси были замечены около поселка Янино во Всеволожском районе. Напомним, в соответствии с законом "О животном мире" животные в пределах территории РФ являются собственностью государства. Водители должны будут возместить ущерб в случае причинения вреда животному.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Сергей Корнаков)

Теги: дорога, лоси, ромашки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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lfekld ojff
Сегодня 14:25

 где рашкин?? это же его профиль!

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