Утро автомобилистов началось со встречи с лосем в Приозерском районе

В Ленобласти вновь замечен лось. На этот раз животное автомобилисты увидели утром по дороге в поселок Ромашки в Приозерском районе. Об этом 6 декабря очевидцы рассказали в социальных сетях.
ДТП не случилось.
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Петеребуржцы все чаще стали замечать лосей на дорогах. Вот и на прошлой неделе лоси были замечены около поселка Янино во Всеволожском районе. Напомним, в соответствии с законом "О животном мире" животные в пределах территории РФ являются собственностью государства. Водители должны будут возместить ущерб в случае причинения вреда животному.
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Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
где рашкин?? это же его профиль!