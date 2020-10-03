В Южно-Приморском парке появится новая автоматизированная система освещения

Планируется установить 324 светильника и 18 прожекторов. Работы должны завершить к концу августа 2023 года.

В Красносельском районе проведут работы по благоустройству. Городское правительство планирует выполнить проект по новому современному освещению в Южно-Приморском парке. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Монтажные работы проведут в период с 2022 по 2023 год. В парке появятся 324 светильника и 18 прожекторов. Чтобы обеспечить автоматизированную работу системы, проложат еще 13 километров кабеля. Работы обещают сдать до августа 2023 года.

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Ленинградские светлячки" озарили Приморский парк Победы.

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