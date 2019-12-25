В Петербурге суд продлил блогеру Юрию Хованскому меру пресечения до 8 февраля

По словам адвоката Александра Передрука, также по просьбе защиты суд разрешив блогеру общаться по телефону с девушкой, родственниками и защитниками.

Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий Юрию Хованскому до 8 февраля 2022 года. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.

По словам адвоката Александра Передрука, также по просьбе защиты суд разрешив блогеру общаться по телефону с защитниками, родственниками и его девушкой Марией.

Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года. По версии следствия, в 2018 году во время стрима блогер исполнил песню, в которой оправдывал терроризм. Было возбуждено уголовное дело. Также блогер был внесен в федеральный список террористов и экстремистов. В среду, 29 декабря, суд отпустил обвиняемого из-под ареста, благодаря чему он может провести Новый год дома. Ранее Piter.tv показывал, как это было.

Фото: Piter.tv