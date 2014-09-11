Бесплатные юридические консультации в Ленобласти станут более доступными

ГКУ ЛО "Государственное юридическое бюро Ленинградской области" начало работать с начала 2024 года и ежедневно принимает граждан в восьми муниципальных образованиях региона – в Выборге, Гатчине, Кириши, Подпорожье, Сланцах, Тихвине, Тосно.

Ленобласть увеличивает доступность бесплатных юридических консультаций: в регионе создано Государственное юридическое бюро Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Как отметил губернатор Александр Дрозденко, власти региона постоянно расширяют список категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Теперь к ним присоединились ветераны боевых действий и семьи погибших.

Информацию о новых формах юридической поддержки на совещании представила председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева. ГКУ ЛО "Государственное юридическое бюро Ленинградской области" начало работать с начала 2024 года и ежедневно принимает граждан в восьми муниципальных образованиях региона – в Выборге, Гатчине, Кириши, Подпорожье, Сланцах, Тихвине, Тосно. Во Всеволожске работают два пункта приема граждан, один из которых находится на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции совместно с фондом "Защитники Отечества".

В августе 2024 года планируется открытие второго пункта приема граждан в Выборге и пункта приема в Ломоносове. В остальных районах специалисты бюро проводят выездной прием.

За 7 месяцев работы Государственного юридического бюро Ленинградской области юридическая помощь была оказана 677 гражданам, из которых 426 были участниками СВО и членами их семей, что составляет 63% от общего числа обращений.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)