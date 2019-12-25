Штрафы за незаконную выгрузку отходов ввели в Ленобласти

За нарушение правил предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей.

В Ленинградской области начинается борьба с несанкционированными мусорными свалками. В этом деле необходима поддержка местных жителей.

Если вы стали свидетелем того, как кто-то незаконно выгружает отходы из транспортного средства, сообщите об этом в комитет государственного экологического надзора региона. Для этого нужно снять происходящее на видео и отправить запись через специальную форму на сайте. За нарушение правил предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей.

Чтобы ваше обращение было рассмотрено, необходимо зафиксировать процесс сброса отходов, указать место, дату и время съемки, а также регистрационный номер автомобиля. Кроме того, должны быть указаны данные автора или источника видеозаписи.

Ранее Дрозденко поручил проверить содержание мусорных площадок в Ленобласти.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)