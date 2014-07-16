В "Юнтолово" завершают социальные объекты: детсад и поликлиника почти готовы к открытию

Сейчас специалисты занимаются пусконаладкой.

В жилом комплексе "Юнтолово" выходят на финишную прямую два важных объекта социальной инфраструктуры. В конце прошлой недели директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Андрей Алферов вместе с главой администрации Приморского района Богданом Заставным лично оценили, как продвигается работа на стройплощадках.

Как отметил портал "Строительный Петербург", речь идёт о детском саде на 200 мест и новой поликлинике, рассчитанной на 588 посещений в смену. Проверка показала, что основная часть строительства закончена: корпуса готовы, внутренняя отделка выполнена, оборудование установлено. Сейчас специалисты занимаются пусконаладкой — тестируют инженерные сети, вентиляцию, системы безопасности.

Всего с начала года в Петербурге по АИП введены 18 объектов социальной инфраструктуры.

Фото: Управление строительными проектами