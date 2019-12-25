Юный петербургский баскетболист получил разрыв селезёнки в Тихвине

У него произошел конфликт в отеле с другим спортсменом.

Юный спортсмен вместо соревнований по баскетболу отправился в больницу в Тихвине Ленобласти. Об этом стало известно Piter.tv.

В первом часу ночи 22 июля 12-летнего петербуржца увезли в больницу из городской гостиницы. У подростка диагностировали тупую травму живота, разрыв селезёнки. В тяжёлом состоянии его госпитализировали в реанимацию.

По предварительным данным, в номере отеля у него произошел конфликт с 13-летним мальчиком, который ударил его рукой в живот. Оба подростка прибыли в Тихвин на соревнования по баскетболу, которые проходят с 19 июля по 1 августа.

В Ленинградской области по факту гибели 7-летнего ребенка возбуждено уголовное дело.

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