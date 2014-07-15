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В Ленинградской области по факту гибели 7-летнего ребенка возбуждено уголовное дело
Сегодня, 8:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградской области по факту гибели 7-летнего ребенка возбуждено уголовное дело

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Семилетний мальчик утонул в бассейне ресторана.

В Ленинградской области по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил в СК по Ленинградской области.

Вечером 22 июля возле бассейна ресторана в деревне Хиттолово Всеволожского района обнаружено тело 7-летнего ребёнка с признаками наступления смерти в результате утопления в воде.

По данному факту следственным отделом по городу Мурино возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия.

Ранее в Севастополе утонул 71-летний мужчина из Петербурга.

Фото: pxhere

Теги: бассейн, дети, утонул
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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