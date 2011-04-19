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В Севастополе утонул 71-летний мужчина из Петербурга
Сегодня, 16:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Севастополе утонул 71-летний мужчина из Петербурга

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Спасатели призывают не ходить на пляж в одиночку.

Пожилой турист из Петербурга утонул на выходных в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

В субботу, 20 июля, в акватории Круглой бухты возле пляжа "Омега" был обнаружен мужчина без признаков жизни. На берегу были найдены вещи и документы погибшего: им оказался 71-летний житель Санкт-Петербурга.

Спасатели призывают не ходить на пляж в одиночку, а также напоминают, что алкоголь и купание в море несовместимы.

Ранее в Московском парке Победы утонул петербуржец.

Фото: МЧС Севастополя

Теги: мчс, севастополь, утонул
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

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