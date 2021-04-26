"Не люблю разделения на города и нации": Юлия Пересильд – о различии Петербурга и Москвы

Актриса заявила, что в Петербурге чувствует себя спокойнее, чем в Москве.

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд в беседе с Piter.TV рассказала о различии двух столиц России – Петербурга и Москвы. Она заявила, что в целом не любит разделения на города, нации, на мужчин и женщин. По ее мнению, Петербург сам по себе прекрасен, в него радостно приезжать и играть здесь спектакли.

Я не люблю, потому что это какое-то глупое разделение. В каждом городе есть прекрасные люди, а есть не очень. В каждом городе есть образованные люди, а есть не очень. Просто сам по себе Петербург такой прекрасный, что в него радостно приезжать. Это правда. Я играла здесь уже ни один спектакль… Наверное, чуть более спокойнее чувствую себя чем в Москве, и у людей больше есть времени на размышления. Может быть, только в этом какое-то отличие. Юлия Пересильд

Актриса уверена, что у людей и в Петербурге, и в Сан-Франциско приблизительно одни и те же проблемы, боли и размышления о жизни.

Ранее Юлия Пересильд ответила на критику сериала "Угрюм-река". Актриса заявила, что это все несерьезно.

Видео: Piter.TV