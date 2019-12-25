Юлия Киселева вновь стала главой КГА спустя 8 лет

Чиновница работает в Смольном с 1994 года, еще до окончания университета.

Юлию Киселеву официально назначили председателем Комитета по градостроительству и архитектуре. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Смольного.

С 1 ноября она была временно исполняющим обязанности после ухода главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева.

Юлия Киселева родилась в 1972 году в Ленинграде. В 1996 году окончила СПбГУ по специальности "Юриспруденция". В 2006 году – Северо-Западную академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". Начала свою карьеру в Смольном с комитете по земельным ресурсам и землеустройству. Стоит отметить, что Киселева уже возглавляла КГА в 2008-2013 годах, после чего стала руководить администрацией Василеостровского района, а затем работала в аппарате губернатора. Вернулась в Комитет в октябре этого года.

Фото: сайт администрации