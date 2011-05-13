На "красную" ветку петербургского метро вышел юбилейный "Балтиец"

До 2031 года Северная столица получит 950 таких вагонов.

Юбилейный 25-й "Балтиец" вышел на Кировско-Выборгскую линию петербургского метрополитена, рассказали в городском комитете по транспорту.

Отмечается, что до 2031 года Северная столица получит 950 таких вагонов. По словам губернатора Петербурга, на обновление подвижного состава из Фонда национального благосостояния выделили почти 97 млрд рублей.

Вагоны серии "Балтиец" разработаны и произведены российскими компаниями. Их сборка локализована на Октябрьском заводе. Сегодня на предприятии собирают 27-й и 28-й "Балтийцы", а 26-й состав уже прибыл в электродепо "Автово" для финальных приемочных и пуско-наладочных испытаний.

Всего до конца 2024 года запланирована поставка 10 поездов "Балтиец", еще столько же – до конца 2025 года. Губернатор Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга