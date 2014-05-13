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На губернаторских выборах в Петербурге уже проголосовали 366 тыс. человек
Сегодня, 16:33
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На губернаторских выборах в Петербурге уже проголосовали 366 тыс. человек

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Явка к 15:00 составила 9,64%.

Явка на выборах губернатора Петербурга 6 сентября к 15:00 составила 9,64%. Об этом пишет портал "Бриф24"

По словам члена Горизбиркома с правом решающего голоса Юрия Кузьмина, на участки пришли 366 тыс. человек. А явка на довыборах депутата в парламент Северной столицы – 7,86%, или 12,3 тыс. петербуржцев. 

В бюллетене указаны кандидат от "Единой России" Александр Беглов, Павел Брагин от партии "Зеленые", Сергей Малинкович – кандидат от "Коммунистов России", Максим Яковлев от КПРФ. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: выборы губернатора петербурга, явка на выборах
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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