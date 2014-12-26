На Елагин остров прилетела ястребиная сова

В Петербург пожаловала сова, которая похожа на ястреба, – ястребиная. В город этих хищников привлекает наличие мышевидных грызунов, рассказал биолог Павел Глазков 4 декабря.
Птицу встретил на днях на Елагином острове фотограф Станислав Крутоверцев. По размеру сова чуть крупнее галки, ее отличают очень выразительные желтые глаза. По окраске, форме тела и стремительному полету пернатая больше похожа на ястреба.
Бросок у нее, в отличие от других сов, молниеносный – и этим она тоже схожа с ястребом. Не зря она наведалась в парк: фотографу даже удалось снять ее охоту!
Павел Глазков, биолог
Ястребиных сов привлекают также мелкие птицы и даже белки.
Ранее ястребиную сову встретили в Ленобласти.
Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Станислав Крутоверцев)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все