На Елагин остров прилетела ястребиная сова

В Петербург пожаловала сова, которая похожа на ястреба, – ястребиная. В город этих хищников привлекает наличие мышевидных грызунов, рассказал биолог Павел Глазков 4 декабря.

Птицу встретил на днях на Елагином острове фотограф Станислав Крутоверцев. По размеру сова чуть крупнее галки, ее отличают очень выразительные желтые глаза. По окраске, форме тела и стремительному полету пернатая больше похожа на ястреба.

Бросок у нее, в отличие от других сов, молниеносный – и этим она тоже схожа с ястребом. Не зря она наведалась в парк: фотографу даже удалось снять ее охоту! Павел Глазков, биолог

Ястребиных сов привлекают также мелкие птицы и даже белки.

Ранее ястребиную сову встретили в Ленобласти.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Станислав Крутоверцев)