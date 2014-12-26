  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Елагин остров прилетела ястребиная сова
Сегодня, 8:15
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Елагин остров прилетела ястребиная сова

0 0

По размеру сова чуть крупнее галки, ее отличают очень выразительные желтые глаза.

В Петербург пожаловала сова, которая похожа на ястреба, – ястребиная. В город этих хищников привлекает наличие мышевидных грызунов, рассказал биолог Павел Глазков 4 декабря. 

Птицу встретил на днях на Елагином острове фотограф Станислав Крутоверцев. По размеру сова чуть крупнее галки, ее отличают очень выразительные желтые глаза. По окраске, форме тела и стремительному полету пернатая больше похожа на ястреба. 

Бросок у нее, в отличие от других сов, молниеносный – и этим она тоже схожа с ястребом. Не зря она наведалась в парк: фотографу даже удалось снять ее охоту! 

Павел Глазков, биолог 

Ястребиных сов привлекают также мелкие птицы и даже белки. 

Ранее ястребиную сову встретили в Ленобласти. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Станислав Крутоверцев) 

Теги: елагин остров, ястребиная сова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии