Рождественская ярмарка открылась в Ботаническом саду Петра Великого

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге заработала Рождественская ярмарка. Вход на мероприятие и в Парк-дендрарий свободный, сообщили в администрации Красногвардейского района.

Билеты в Ботанический музей и оранжереи приобретаются отдельно. Открыта ярмарка до 21 декабря, график работы – с 10:00 до 18:00.

Фото: пресс-служба Ботсада