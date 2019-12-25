  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рождественская ярмарка открылась в Ботаническом саду Петра Великого
Сегодня, 11:51
104
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Рождественская ярмарка открылась в Ботаническом саду Петра Великого

0 0

Открыта ярмарка до 21 декабря, график работы – с 10:00 до 18:00.

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге заработала Рождественская ярмарка. Вход на мероприятие и в Парк-дендрарий свободный, сообщили в администрации Красногвардейского района. 

Билеты в Ботанический музей и оранжереи приобретаются отдельно. Открыта ярмарка до 21 декабря, график работы – с 10:00 до 18:00. 

Ранее мы рассказывали о том, что километровая лыжня появится в Приморском парке Победы. Трасса пройдет по части Батарейной дороги и будет доступна до весны. Над ней разместят пешеходные мосты, переправы для лыжников и стартовый городок. 

Фото: пресс-служба Ботсада 

Теги: ботанический сад, ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии