Петербург возьмет на вооружение японские технологии

Северной столице есть что перенять от японских партнеров.

Петербург и японская Осака подписали план сотрудничества на пять лет, сообщает пресс-служба ведомства. Сегодня в Смольном губернатор Александр Беглов и мэр Осаки Итиро Мацуи составили дорожную карту по взаимодействию в сферах инвестиций, экономического развития, мусоропереработки и других.

Губернатор отметил, что Петербургу интересно перенять опыт японских партнеров по управлению мегаполисом и взять на вооружение японские технологии повышения качества жизни в городе. Северной столице любопытно научиться превращать отходы в энергию, внедрить многоуровневые парковки и "умные" светофоры.

Визит японской делегации приурочен к 40-летию дружественной связи между городами. Беглов выразил надежду на продолжение гуманитарного сотрудничества и культурного обмена, а также на сотрудничество в сфере мониторинга состояния жилых зданий. Эта область важна для Петербурга как для города с огромным количеством исторических памятников.

Ранее мы публиковали инструкцию по въезду в Петербург с электронной визой.

Фото: пресс-служба Смольного