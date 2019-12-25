Янтарную модель Исаакиевского собора представили в Петербурге

Создание этой работы заняло у заслуженного художника России Александра Крылова более полутора лет.

В Исаакиевском соборе открылась выставка, на которой представлена уникальная архитектурная миниатюра — янтарная модель собора в масштабе 1:200. Об этом сообщили в городском Комитете по культуре.

Создание этой работы заняло у заслуженного художника России Александра Крылова более полутора лет. Модель выполнена в сложной технике янтарного набора, а скульптурные элементы собора были вырезаны из бивня мамонта. Для достижения высокой точности мастер использовал бинокуляр с 16-кратным увеличением, что позволило сохранить мельчайшие детали оригинала.

Увидеть экспонат можно в рамках программ "Пушкинская карта" и "Серебряный возраст".

Ранее мы сообщили о том, что в Фонтанном доме открыли отреставрированную лестницу.

Фото: Пресс-служба Комитета по культуре Петербурга