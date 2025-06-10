На трассе Волхов – Кисельня – Черноушево завершили ямочный ремонт

Дорожные мероприятия активно продолжаются.

Работы по устранению дорожных неровностей завершены на участке трассы Волхов – Кисельня – Черноушево. Ямочный ремонт проводился на отрезке автодороги, расположенном на 13-м километре, неподалеку от деревни Пески, проинформировал Telegram-канал дорожного ведомства Ленинградской области.

Перед началом ремонта специалисты очистили поврежденные участки покрытия, обработали поверхности битумной эмульсией и засыпали слоем щебня, обеспечив равномерное уплотнение материала и последующую тщательную очистку отремонтированных мест.

Дорожные мероприятия активно продолжаются, обеспечивая безопасность передвижения автомобилистов.

Ранее мы сообщили о том, что на участке трассы Огоньки — Стрельцово — Толоконниково завершили ямочный ремонт. Завершив работы на данном отрезке дороги, дорожники переходят к следующему объекту. Весной текущего года стартовал масштабный цикл ремонтных работ по всему региону. Чтобы минимизировать дискомфорт автомобилистов, движение транспорта ограничивается частично, позволяя проезжать без существенных затруднений.

Видео: Telegram / Dorogi_lo