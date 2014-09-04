На дорогах Петербурга стартовал ямочный ремонт

Так, были устранены дефекты в Стрельне на Фронтовой улице, в Петергофе на Петергофской улице, а также на Краснофлотском шоссе и Гостилицкой улице.

Между зимой и климатической весной на дорогах Петербурга образовываются дефекты из-за колебаний температуры. С наступлением агротехнического периода службы перейдут к ремонту "картами", а сейчас пока стартовало точечное устранение наиболее опасных выбоин – ямочный ремонт. Специалисты используют холодные смеси, и это является временной мерой, сообщили в городском комитете по благоустройству 6 марта.

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный признал неэффективность реагента "Бионорд" в борьбе со снегом. Средство не оправдало надежд как с технической стороны, так и с точки зрения экономики. Основным используемым материалом продолжает оставаться техническая соль.

