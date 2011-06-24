  1. Главная
После вмешательства прокуратуры на Дунайском проспекте отремонтировали асфальт
Сегодня, 9:10
Прокурор внес представление в адрес председателя ТСЖ "Дунайский 42".

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга по обращению горожанина провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В арке, ведущей во двор дома по Дунайскому проспекту, была большая яма, рассказали в надзорном ведомстве 4 сентября. 

Прокурор внес представление в адрес председателя ТСЖ "Дунайский 42", оно рассмотрено и удовлетворено. Участок дороги приведен в нормативное состояние. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге начали обновлять проспект Стачек. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: дунайский проспект, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

