В Петербурге начали обновлять проспект Стачек

Работы идут по графику.

В Санкт-Петербурге в Кировском районе продолжаются работы по обновлению проспекта Стачек. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" дорожники приводят в порядок участок протяженностью около 2,3 км. Завершены работы по обновлению проезжей части на участке от Комсомольской площади до Ново-Автовского путепровода. В настоящее время специалисты занимаются ремонтом тротуаров.

Одновременно с этим проводится ремонт на втором участке, который находится между Ленинским проспектом и проспектом Маршала Жукова. Здесь ведется фрезерование старого асфальта, после чего будет уложено два слоя нового асфальтобетонного покрытия.

Всего в рамках работ планируется заменить люки колодцев, переустановить бортовой камень и уложить новое покрытие на 77 тыс. кв. м. Также будет нанесена новая разметка, а благоустройство территории приведено в порядок.

Ремонт проспекта Стачек будет способствовать улучшению транспортной доступности к Дворцу детского и юношеского творчества Кировского района, который ежедневно посещают более 8000 петербургских детей. Вместе с этим также ведутся работы по обновлению Российского проспекта. На участке протяженностью более 1 км уложено более 40 тыс. кв. м нового асфальтобетона, а также выполнены работы по нанесению разметки. На этом проспекте находится многофункциональный спортивный комплекс, где тренируются юные спортсмены, занимающиеся дзюдо и хоккеем.

В 2025 году в рамках национального проекта планируется ремонт десятков новых объектов, что позволит значительно улучшить инфраструктуру города и повысить комфорт для его жителей.

Фото: Piter.TV