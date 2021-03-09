Миллионы яиц отгружают в Ленобласти ежедневно перед Пасхой

Особый акцент сделан на белых яйцах.

В преддверии Пасхи птицефабрики Ленинградской области увеличили поставки яиц в магазины до 10 миллионов штук в день. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Особый акцент сделан на белых яйцах, которые составляют 65% от общего объема производства. Такой выбор обусловлен традициями праздника — на белой скорлупе лучше проявляются пасхальные красители. Благодаря слаженной работе местных предприятий, все жители области смогут подготовиться к светлому празднику Пасхи.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными.

Фото: pxhere