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Миллионы яиц отгружают в Ленобласти ежедневно перед Пасхой
Сегодня, 11:49
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Миллионы яиц отгружают в Ленобласти ежедневно перед Пасхой

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Особый акцент сделан на белых яйцах.

В преддверии Пасхи птицефабрики Ленинградской области увеличили поставки яиц в магазины до 10 миллионов штук в день. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Особый акцент сделан на белых яйцах, которые составляют 65% от общего объема производства. Такой выбор обусловлен традициями праздника — на белой скорлупе лучше проявляются пасхальные красители. Благодаря слаженной работе местных предприятий, все жители области смогут подготовиться к светлому празднику Пасхи.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными.

Фото: pxhere

Теги: пасха, пасхальный кулич, яйца
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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