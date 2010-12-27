На Петербург идет малоподвижный атмосферный фронт

В некоторых районах пройдут дожди, возможны утренние туманы.

Главный специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус рассказал Facebook о погоде в Петербурге 20 ноября.

В середине рабочей недели небо продолжит закрывать плотным облачным покрывалом атмосферный фронт. В некоторых районах пройдут дожди, возможны утренние туманы. Днем воздух прогреется до +3..+5 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти. Леус отметил, что ноябрь в этом году теплее предыдущих.

Самая низкая температура в Петербурге 20 ноября была зафиксирована в 1890 году, тогда столбик термометра опустился до -18 градусов, самым теплым этот день был в 1996 году – плюс 10 градусов.

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Фото: Piter.TV