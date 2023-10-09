Стартовал XXIV фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ"

Первый этап фестиваля продлится до 21-го октября.

В Санкт-Петербургском Институте Кино и Телевидения стартовал первый этап фестиваля студенческого кино "ПитерКиТ", который продлится до 21-го октября. В этом году на мероприятие поступило 460 заявок из 60 киношкол страны и 20-ти стран мира.

С 17-го по 21-е число в стенах Института можно будет посмотреть работы, созданные студентами КиТа, а во время второго этапа, который состоится в конце ноября, можно будет в том числе увидеть конкурсные картины других российских и зарубежных киношкол.

Генеральным продюсером фестиваля стал председатель Художественного совета института и кинопродюсер Наталия Горина, а в качестве Президента "ПитерКиТа" выбрали Народного артиста России Михаила Боярского. Показы студенческих работ-участников конкурса бесплатные, однако прежде похода на них нужно оформить пропуск в институт на сайте фестиваля.

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Фото: сайт фестиваля "ПитерКиТ"