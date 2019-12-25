Перед судом предстанет петербуржец, предложивший взятку в 15 тыс. рублей за регистрацию авто

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

По информации надзорного ведомства, в октябре прошлого года мужчина хотел поставить свою машину Nissan на регистрационный учет без соблюдения установленных правил. Находясь в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения, он передал сотруднику в качестве взятки 15 тыс. рублей. Средства были вложены в документы, нарушителя задержали на месте.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: водитель, предложивший инспектору ГАИ взятку в 12 тыс. рублей в Петербурге, отправлен в колонию. Также мужчина оштрафован на 30 тыс. рублей.

