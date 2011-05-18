Водитель, предложивший инспектору ГАИ взятку в 12 тыс. рублей в Петербурге, отправлен в колонию

Прокуратура Пушкинского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 18 марта.

В декабре прошлого года фигурант вел автомобиль Hyundai. Около дома 115 по Софийской улице его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, а пассажир нарушил режим пребывания мигрантов в России. Во время составления протоколов об административных правонарушениях по ст. 12.6 и ст. 18.8 КоАП РФ задержанный предложил инспектору 12 тыс. рублей взятки, чтобы избежать ответственности. Несмотря на предупреждения полицейского, он положил деньги в сборник "Правила дорожного движения".

Виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также взяткодатель оштрафован на 30 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что по делу о коррупции задержана депутат Волховского района. Женщина, используя свое служебное положение, получала от сотрудников часть их зарплаты, премий и иных выплат.

Фото: Piter.TV