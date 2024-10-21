Владелец кафе с "паленкой" на Дыбенко предложил полицейским взятку в 100 тыс. рублей

Ресторан восточной кухни работал без лицензии на продажу алкоголя.

Владелец кафе на улице Дыбенко, где разливали паленый алкоголь, пытался откупиться от полиции 100 тыс. рублей. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (попытка дачи взятки), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям Невского района поступили сведения о том, что в указанном заведении торгуют "паленкой". Ресторан восточной кухни работал без лицензии на продажу алкоголя. На полках и в подсобных помещениях нашли спиртосодержащую продукцию неизвестного происхождения, разлитую в бутылки брендов. Подделку продавали клиентам под видом элитных виски, коньяка и джина.

Кроме того, выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства как среди гостей, так и среди персонала, включая 39-летнего владельца из Узбекистана. Предприниматель при оформлении материалов проверки хотел незаметно положить в карман куртки оперативника свернутую пачку купюр. Так он собирался "решить вопрос на месте".

Алкогольная продукция направлена на экспертизу. Материалы по факту дачи взятки были переданы в следственные органы. Все иностранцы, находившиеся в кафе без регистрации, привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти