Мигрантку будут судить в Петербурге за взятку сотруднику МВД

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 48-летней иностранки, которой вменяют ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки). По данным надзорного ведомства, в январе обвиняемая хотела избежать привлечения к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ и предложила должностному лицу органа внутренних дел 3 тыс. рублей.

Полицейский отказался от незаконного вознаграждения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV