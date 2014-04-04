  1. Главная
Мигрантку будут судить в Петербурге за взятку сотруднику МВД
Сегодня, 16:58
Обвиняемая хотела избежать привлечения к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 48-летней иностранки, которой вменяют ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки). По данным надзорного ведомства, в январе обвиняемая хотела избежать привлечения к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ и предложила должностному лицу органа внутренних дел 3 тыс. рублей. 

Полицейский отказался от незаконного вознаграждения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом в Петербурге предстанет мигрант, предложивший полицейскому взятку 40 тыс. рублей. 

