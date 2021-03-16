  1. Главная
Перед судом в Петербурге предстанет мигрант, предложивший полицейскому взятку 40 тыс. рублей
Мужчина хотел избежать выдворения из страны.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего иностранца. Ему вменяют ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере). 

Как сообщили 9 декабря в надзорном ведомстве, чтобы избежать выдворения из страны, мигрант решил дать взятку полицейскому в размере 40 тыс. рублей. В ноябре он находился в кабинете отдела, где и положил деньги в служебные документы должностного лица. Взяткодатель был задержан на месте. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге и Ленобласти в 2025 году выявили 921 преступление коррупционной направленности. 

