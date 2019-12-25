  1. Главная
Перед судом в Петербурге предстанет владелец Lada, попытавшийся с помощью взятки зарегистрировать авто с трещиной
Сегодня, 14:27
Для этого мужчина через мобильный банк перевел посреднику 22 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего горожанина, которому вменяют ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки через посредника должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия). Об этом 16 сентября рассказали в надзорном ведомстве. 

В октябре 2023 года обвиняемый решил за взятку зарегистрировать машину Lada Priora с трещиной на лобовом стекле. Для этого мужчина через мобильный банк перевел посреднику 22 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. В отношении посредника дело выделили в отдельное производство. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге водитель пытался "откупиться" от штрафа и теперь предстанет перед судом. 

Фото: Piter.TV

