Перед судом в Петербурге предстанет владелец Lada, попытавшийся с помощью взятки зарегистрировать авто с трещиной

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего горожанина, которому вменяют ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки через посредника должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия). Об этом 16 сентября рассказали в надзорном ведомстве.

В октябре 2023 года обвиняемый решил за взятку зарегистрировать машину Lada Priora с трещиной на лобовом стекле. Для этого мужчина через мобильный банк перевел посреднику 22 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. В отношении посредника дело выделили в отдельное производство.

