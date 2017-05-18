В Петербурге водитель пытался "откупиться" от штрафа и теперь предстанет перед судом

В Приморском районе Петербурга завершено расследование дела о покушении на дачу взятки инспектору ДПС. Под суд пойдет уроженец одной из стран ближнего зарубежья, которому вменяют ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

По данным следствия, утром 24 февраля 2025 года мужчина, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения — он проигнорировал разметку и развернулся в запрещенном месте. Сотрудник Госавтоинспекции начал оформлять административный протокол за несоблюдение требований знаков и разметки.

Чтобы избежать наказания, водитель предложил инспектору 5 тысяч рублей. Полицейский отказался от денег и сообщил о попытке дачи взятки. Нарушителя задержали на месте.

Материалы дела вместе с обвинительным актом направлены в суд. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность, помимо штрафа за нарушение ПДД.

