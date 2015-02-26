Бывшего зампреда комтранса Петербурга судят за взятку в 2,5 млн рублей

Ренат Ягудин попытался выбросить деньги в окно, но его задержали ФС.

Следственный комитет Санкт-Петербурга завершил расследование по делу бывшего зампреда комитета по транспорту Рената Ягудина. По версии следствия, он получил через посредника 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за содействие в заключении госконтракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры, их приемку и оплату.

Инцидент произошел в октябре 2024 года. Денежные средства передали в автомобиле Ягудина, припаркованном на улице Черняховского. В момент задержания он попытался выбросить купюры в окно и скрыться, однако был задержан.

При обыске в его доме обнаружили около 30 млн руб. наличными и ювелирные изделия. С октября 2024 года он находится в СИЗО.

В ближайшее время дело с утвержденным обвинительным заключением передадут в суд. Посредник, передававший взятку, уже привлечен к ответственности. Ягудин работал в транспортной сфере Петербурга с 2014 года, ранее возглавлял ГКУ "Организатор перевозок" и до службы в Смольном занимал должности в прокуратуре.

