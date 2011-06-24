  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге будут судить мигранта, который предложил взятку правоохранителю
Сегодня, 16:37
124
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге будут судить мигранта, который предложил взятку правоохранителю

0 0

Сотрудник полиции заявил о преступлении в дежурную часть, и обвиняемого задержали.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мигранта. Мужчине вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Об этом рассказали 8 августа в надзорном ведомстве. 

В июне иностранец хотел избежать привлечения к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ) и предложил правоохранителю взятку. Сотрудник полиции заявил о преступлении в дежурную часть, и обвиняемого задержали. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, получавшего взятки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: покушение на взятку, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии