В Петербурге будут судить мигранта, который предложил взятку правоохранителю

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мигранта. Мужчине вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Об этом рассказали 8 августа в надзорном ведомстве.

В июне иностранец хотел избежать привлечения к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ) и предложил правоохранителю взятку. Сотрудник полиции заявил о преступлении в дежурную часть, и обвиняемого задержали.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV