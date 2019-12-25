В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, получавшего взятки

В общей сложности за информацию он получил 400 тысяч рублей.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Следственным отделом по Приморскому району установлено, что бывший помощник оперативного дежурного дежурной части 59 отдела полиции УМВД России по Выборгскому району в период с 1 июля по 25 августа 2024 года, находясь на рабочем месте, получал сведения об иностранцах из информационной базы МВД РФ. Полученные данные он передавал гражданину одной из республик Средней Азии. За свои незаконные действия бывший правоохранитель систематически получал взятки, в общей сумме 400 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении взяткодателя уголовное дело также направлено в суд.

Экс-главу Адмиралтейского района будут судить за взятку в Петербурге.

Фото: Piter.tv