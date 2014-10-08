  1. Главная
Житель Ленобласти подозревается в даче взятки экс-сотруднику вуза
Сегодня, 9:48
Мужчину задержали, в ближайшие дни ему официально предъявят обвинения.

В Гатчинском районе возбуждено уголовное дело против мужчины, подозреваемого в передаче взятки должностному лицу образовательного учреждения. По данным Следственного комитета Ленинградской области, следствие установило, что в 2022 году 53-летний гражданин через посредников вручил руководству факультета дополнительного образования университета 150 тыс. рублей. 

Взамен руководитель обязался оказать содействие в поступлении сына обвиняемого на юридический факультет по дневной форме обучения. Впоследствии сын успешно прошел вступительные испытания и был принят в университет на льготных условиях в рамках специальной квоты. 

Мужчину задержали, в ближайшие дни ему официально предъявят обвинения. Сейчас продолжаются процессуальные действия. Что касается самого лица, получившего взятку, уголовное преследование в его отношении было закрыто ввиду смерти последнего.

Ранее мы сообщили о том, что администратор "Конкретно.ру" Семенов признался в даче взятки за полицейские сводки.

Фото: Piter.TV

