Житель Ленобласти подозревается в даче взятки экс-сотруднику вуза

В Гатчинском районе возбуждено уголовное дело против мужчины, подозреваемого в передаче взятки должностному лицу образовательного учреждения. По данным Следственного комитета Ленинградской области, следствие установило, что в 2022 году 53-летний гражданин через посредников вручил руководству факультета дополнительного образования университета 150 тыс. рублей.

Взамен руководитель обязался оказать содействие в поступлении сына обвиняемого на юридический факультет по дневной форме обучения. Впоследствии сын успешно прошел вступительные испытания и был принят в университет на льготных условиях в рамках специальной квоты.

Мужчину задержали, в ближайшие дни ему официально предъявят обвинения. Сейчас продолжаются процессуальные действия. Что касается самого лица, получившего взятку, уголовное преследование в его отношении было закрыто ввиду смерти последнего.

Фото: Piter.TV