Администратор "Конркетно.ру" Семенов признался в даче взятки за полицейские сводки

Суд Петербурга запретил Александру Семенову управлять сайтом и общаться со свидетелями.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения администратору информационного ресурса "Конкретно.ру" Александру Семенову, проходящему по делу о незаконном обороте персональных данных. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По данным следствия, Семенов вместе с неустановленными лицами за денежное вознаграждение получал от сотрудников ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сведения, содержащие персональные данные граждан и служебные сводки происшествий. Позднее эта информация незаконно публиковалась на сайте.

Вину в содеянном обвиняемый признал. Следствие ходатайствовало о помещении Семенова под домашний арест, однако суд отказал и избрал более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий. До окончания предварительного расследования мужчине запрещено пользоваться интернетом, общаться с участниками дела и заниматься администрированием сайта, уточнили в пресс-службе судов.

Фото: кадр видео пресс-службы ГСУ СК России по Петербургу

