Начальника пресс-службы ГУ МВД Петербурга задержали по делу о взятках

Полицейский и администратор СМИ подозреваются в незаконной передаче данных.

В Санкт-Петербурге задержан начальник управления информации и общественных связей регионального ГУ МВД России. По данным Следственного комитета, его обвиняют в получении взяток от администратора новостного канала "Конкретно.ру". Об этом сообщает официальный Telegram-канал СУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, с 2022 года администратор новостного ресурса систематически передавал сотруднику полиции денежные переводы за доступ к внутренним сводкам о происшествиях и видеозаписям с городских камер наблюдения. Общая сумма взяток составила не менее 660 тыс. руб.

Фигурантам предъявлены обвинения: начальнику пресс-службы — в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), 65-летнему администратору — в даче взятки (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ). Полицейский задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В ходе обысков у администратора изъяли технические устройства, на которых обнаружены сводки и иная служебная информация. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств инцидента и возможных участников схемы.

Фото: Piter.TV