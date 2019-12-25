  1. Главная
Иностранный водитель без страховки пытался дать взятку в 5 тыс. рублей сотруднику ГАИ в Петербурге
Сегодня, 16:37
Инспектор отказался и пресек преступные действия обвиняемого.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мигранта, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки). Об этом рассказали 8 декабря в надзорном ведомстве. 

В ноябре фигурант совершил административное правонарушение: он управлял машиной без полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). Чтобы избежать ответственности, водитель попросил не составлять протокол и предложил сотруднику ГАИ в качестве взятки 5 тыс. рублей. Инспектор отказался и пресек преступные действия обвиняемого. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: начальника ОМИС в Петербурге арестовали за взятку в 2 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: взятка, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

