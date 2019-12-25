Иностранный водитель без страховки пытался дать взятку в 5 тыс. рублей сотруднику ГАИ в Петербурге

Инспектор отказался и пресек преступные действия обвиняемого.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мигранта, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки). Об этом рассказали 8 декабря в надзорном ведомстве.

В ноябре фигурант совершил административное правонарушение: он управлял машиной без полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). Чтобы избежать ответственности, водитель попросил не составлять протокол и предложил сотруднику ГАИ в качестве взятки 5 тыс. рублей. Инспектор отказался и пресек преступные действия обвиняемого.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

