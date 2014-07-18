Жителя Ленобласти обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому

Деньги правоохранитель не принял, злоумышленника задержали.

В Выборгском районе местного жителя обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому. Мужчине уже предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу), рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Накануне обвиняемый, находясь в служебном автомобиле сотрудников ДПС, лично передал 20 тыс. рублей должностному лицу за непривлечение к административной ответственности. Деньги правоохранитель не принял, злоумышленника задержали.

Подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Ранее на Piter.TV: представители Педиатрического университета прокомментировали дело из-за взятки преподавателю.

Фото: Piter.TV