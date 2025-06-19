Представители Педиатрического университета прокомментировали дело из-за взятки преподавателю

Ситуация возникла в продолжение прошлогодних событий 2023 года, по итогам которых уже приняты соответствующие правовые и судебные решения.

Педиатрический университет подтвердил полную осведомленность о случаях противоправных действий студентов и преподавателей, подчеркнув тесное сотрудничество с правоохранительными структурами ради полного пресечения подобных ситуаций, пишет "Петербургский дневник".

Ситуация возникла в продолжение прошлогодних событий 2023 года, по итогам которых уже приняты соответствующие правовые и судебные решения, прокомментировали в вузе. Тогда руководство университета активно участвовало в оперативно-розыскных мероприятиях.

Сейчас образовательное учреждение функционирует стабильно, работа ведется регулярно и качественно.

Необходимо пройти этот этап для окончательного урегулирования неприятного вопроса, указали в пресс-службе вуза. Подобные случаи носят единичный характер и не характеризуют общую деятельность университета.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: пресс-служба Педиатрического университета