Представители Педиатрического университета прокомментировали дело из-за взятки преподавателю

Педиатрический университет подтвердил полную осведомленность о случаях противоправных действий студентов и преподавателей, подчеркнув тесное сотрудничество с правоохранительными структурами ради полного пресечения подобных ситуаций, пишет "Петербургский дневник".
Ситуация возникла в продолжение прошлогодних событий 2023 года, по итогам которых уже приняты соответствующие правовые и судебные решения, прокомментировали в вузе. Тогда руководство университета активно участвовало в оперативно-розыскных мероприятиях.
Сейчас образовательное учреждение функционирует стабильно, работа ведется регулярно и качественно.
Необходимо пройти этот этап для окончательного урегулирования неприятного вопроса, указали в пресс-службе вуза. Подобные случаи носят единичный характер и не характеризуют общую деятельность университета.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: пресс-служба Педиатрического университета
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