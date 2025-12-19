На границе с Эстонией в Ленобласти мужчина пытался дать взятку сотруднику таможни в 38 тыс. рублей

В отношении взяткодателя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 3 ст. 291 УК РФ.

На Многостороннем автомобильном пункте пропуска "Ивангород" в Ленобласти задержали гражданина Украины, который хотел дать взятку сотруднику таможни в размере 500 долларов США или 38 тыс. рублей. Злоумышленник пытался пересечь границу с Эстонией с наличными сверх разрешенной нормы – 10 тыс. долларов США в эквиваленте, сообщили в СЗТУ.

В отношении взяткодателя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В прошлом году возбудили 61 уголовное дело в отношении 70 человек по фактам дачи взяток должностным лицам.

Видео, фото: пресс-служба СЗТУ