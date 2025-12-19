Электровелосипедиста отправили в колонию за покушение на дачу взятки в 13 тыс. рублей в Петербурге

Его остановили сотрудники Госавтоинспекции за нарушение ПДД.

Прокуратура Московского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Об этом рассказали 23 января в надзорном ведомстве.

В марте прошлого года фигурант управлял электровелосипедом на тротуаре по улице Орджоникидзе. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции за нарушение ПДД. Чтобы избежать ответственности по ст. 12.29 КоАП РФ, подсудимый в ходе оформления материала несколько раз предложил полицейскому деньги. Несмотря на незаконность действий, задержанный положил между водительским сиденьем и подлокотником служебного автомобиля 13 тыс. рублей.

Виновному назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Предмет взятки конфисковали в доход государства.

