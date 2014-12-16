Владельца морского судна в Петербурге подозревают в даче взятки в 500 тыс. рублей должностному лицу

Деньги передавались за предоставление отсрочки очередного освидетельствования судна.

В отношении владельца морского судна следователями Центрального района возбуждено уголовное дело по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу, 9 октября фигурант, находясь в автомобиле на Миллионной улице, передал должностному лицу учреждения, которое оказывает услуги по освидетельствованию судов, взятку в размере 500 тыс. рублей. Деньги передавались за предоставление отсрочки очередного освидетельствования судна.

Мужчину задержали, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

