Сегодня, 15:59
Владельца морского судна в Петербурге подозревают в даче взятки в 500 тыс. рублей должностному лицу

Деньги передавались за предоставление отсрочки очередного освидетельствования судна.

В отношении владельца морского судна следователями Центрального района возбуждено уголовное дело по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ. 

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу, 9 октября фигурант, находясь в автомобиле на Миллионной улице, передал должностному лицу учреждения, которое оказывает услуги по освидетельствованию судов, взятку в размере 500 тыс. рублей. Деньги передавались за предоставление отсрочки очередного освидетельствования судна. 

Мужчину задержали, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что за взятку в 15 млн рублей арестовали главу музейно-храмового комплекса ВС РФ в Кронштадте. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

