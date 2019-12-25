Сотрудники полиции Ленобласти пойдут под суд за взятку в 3 миллиона рублей

Данную сумму они получили в период с октября 2017 по октябрь 2019 года.

Суд рассмотрит дело сотрудников полиции Ленобласти, подозреваемых в получении взятки более чем в 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

По версии следствия, начальник одного из отделов полиции Всеволожского района и его заместитель с октября 2017 по октябрь 2019 года от предпринимателя получили более трех миллионов рублей. В обмен на это бизнесмена обещали не привлекать к административной ответственности за нарушения, а также обещали рассказывать о жалобах, поступивших в его адрес.

Дело передано на рассмотрение в суд.

В марте в Петербурге инспектора ДПС оштрафовали на полмиллиона за взятку от водителя.

Фото: Piter.tv