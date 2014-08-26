В Петербурге арестован иностранец, попытавшийся дать взятку полицейскому в 100 тыс. рублей

Обвинение мигранту предъявили в тот же день.

Колпинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 291 УК РФ. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 29 декабря.

Ночью 26 декабря мигрант находился в районном отделении полиции. Там он попытался передать участковому взятку в размере 100 тыс. рублей за непривлечение брата к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания). Правоохранитель отказался от суммы. Обвинение иностранцу предъявили в тот же день.

Против ареста фигурант возражал, однако суд отправил его в следственный изолятор до 25 февраля 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейский, получивший взятку в 100 тыс. рублей, стал фигурантом уголовного дела в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу