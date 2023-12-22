В Ленобласти пройдут взрывные работы. Их выполнят в Бокситогорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что в период с 15 по 19 апреля в Бокситогорском районе будут проводиться плановые взрывные работы.
Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти
Местных жителей попросили не переживать из-за грохота. Шум создается во время добычи природных ресурсов.
Ранее мы писали, что реставрация старейших храмов Ленобласти стартует в этом году.
Фото: Pxhere
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